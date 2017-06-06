Игра на выбывание: как сборная России лишалась футболистов перед крупными турнирами

Товарищеский матч с Венгрией оставил сборную России по футболу без полузащитника Романа Зобнина , который должен был стать основным игроком команды на предстоящем Кубке конфедераций. В истории национальной команды это не первый случай, когда один из её лидеров получил травму незадолго до старта крупного турнира. RT вспоминает другие подобные инциденты.

Каждый крупный футбольный турнир начинается не с матча-открытия, а с товарищеских игр, в которых участники соревнований разминаются и приводят себя в форму. Такие встречи должны представлять собой финальные репетиции и помогать добиваться результата в официальных матчах. Но иногда контрольные игры приводят к неприятным последствиям — для футболистов это лишний риск получить травму за несколько дней до долгожданного события.

Очень редко можно найти команду, которая бы поехала на футбольный турнир с пустым лазаретом. Российской сборной так везло всего один раз — перед чемпионатом мира 1994 года весь состав был полностью здоров. Но сильнейшим его всё равно было не назвать, так как несколько игроков были отчислены из сборной из-за скандального «письма четырнадцати», в котором выдвигалось требование сменить руководство команды.

С тех пор перед каждым значимым соревнованием сборная России несла потери, иногда — во время заключительных проверок в боевых условиях, что было особенно обидно для болельщиков. У многих были высокие ожидания от чемпионата мира 2002 года. Российская команда уверенно прошла отборочный турнир, минуя стыковые матчи, и явно была нацелена на попадание в плей-офф. Тем более что довольно лёгкая группа с Тунисом, Японией и Бельгией позволяла рассчитывать на исторический успех.

Для подготовки к мундиалю в Москве был организован товарищеский турнир с участием сборных Украины, Белоруссии и Югославии. По его итогам Олег Романцев собирался определить окончательный состав команды, который примет участие в чемпионате мира. Ни у кого не было сомнений, что в финальную заявку попадёт Александр Мостовой — самый популярный российский игрок тех лет, блиставший в составе «Сельты». Но на первой же минуте матча с сербами Царь побежал за мячом и схватился за бедро. Его тут же заменил Игорь Семшов

У Мостового была диагностирована травма бедра. Врачи прогнозировали, что за две с половиной недели, оставшиеся до поездки в Японию, он успеет восстановиться. Романцев рискнул и включил игрока в состав. Но Мостовой так ни разу и не вышел на поле. Была слабая надежда, что он хотя бы появится во втором тайме матча с Бельгией, когда молодой и амбициозной команде особенно требовался её лидер. Однако на разминке в перерыве Мостовой понял, что боль по-прежнему слишком сильная. Россияне проиграли бельгийцам, хотя для выхода из группы им было достаточно ничьей, зафиксированной по итогам первой половины встречи. Самым обидным в такой ситуации было то, что уже через пару дней Мостовой сумел полностью восстановиться.

Спустя шесть лет история повторилась с Павлом Погребняком . В 2008 году он был одним из самых достойных игроков, ждавших вызова от Гуса Хиддинка на Евро в Австрии и Швейцарии. За полгода до европейского первенства нападающий успел стал чемпионом России с «Зенитом» , выиграл Суперкубок страны, завоевал Кубок УЕФА и добился звания лучшего бомбардира этого турнира. Евро-2008 должен был стать его звёздным часом.

За две недели до первой встречи с Испанией россияне продолжали шлифовать свою игру в товарищеских матчах. Очередным спарринг-партнёром в тихом немецком Бургхаузене стали сербы. Погребняк уже на 12-й минуте открыл счёт в этой встрече, но спустя пару минут захромал после ничем не примечательного единоборства. Нападающий уступил позицию Роману Павлюченко

Поначалу казалось, что травма колена не слишком серьёзна, и Павел надеялся восстановиться к следующей игре с Литвой. Однако боль не проходила. На Евро Погребняк не поехал. Впрочем, в данном случае на состоянии команды эта потеря не сказалась. Павлюченко достойно заменил зенитовца и забил на турнире три мяча, а сборная России дошла до полуфинала и завоевала бронзовые медали. Но Погребняку награда не досталась.

В 2016 году в рамках подготовки к Евро российская команда вновь встретилась с сербами. На удивление, и эта товарищеская команда вынудила Леонида Слуцкого произвести вынужденную замену. В начале второго тайма сборная потеряла основного опорника Игоря Денисова . У него заболела задняя поверхность бедра. Со слезами на глазах, Денисов покинул поле и уступил место Денису Глушакову . До старта на Евро оставалось всего шесть дней, за которые прийти в форму полузащитник никак не смог бы. Как затем выступила сборная России, напоминать не стоит — команде не удалось даже пробиться в увеличенную до 16 участников сетку плей-офф.

Теперь вместо Сербии несчастье российской сборной приносят венгры. Роман Зобнин покинул поле во время товарищеской игры уже на 33-й минуте после неудачной попытки перехватить пас. Подбежавший к нему врач сборной Эдуард Безуглов сразу дал сигнал: несите носилки, производите замену.

Полузащитник «Спартака» рассматривался Станиславом Черчесовым как игрок стартового состава, который способен задержать в центре поля любого соперника. Однако его предварительный диагноз неутешителен: повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Хотя для обычной жизнедеятельности частичный разрыв связок может считаться неплохим исходом, для профессионального спортсмена это всё равно очень серьёзно. Зобнин предстоит несколько месяцев восстановления.

«Пока могу сказать только, что я очень разочарован. В ближайшее время лечу в Италию и там, после повторного обследования, уже будет что-то понятно. Пока нет окончательного диагноза и сроков восстановления», — сказал Зобнин «Р-Спорту».