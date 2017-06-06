Игроки сборной России рассказали о травме Зобнина

Сборная России в контрольном матче перед стартом Кубка конфедераций на выезде разгромила Венгрию. После игры футболисты и тренерский штаб отечественной команды в основном обсуждали травмы Романа Зобнина Георгия Джикии . Если защитник, скорее всего, отделался ушибом, то полузащитник получил серьёзное повреждение колена.

«Колено опухло и болит»

После уверенной победы сборной России в товарищеском матче с Венгрией, главной темой стала тяжёлая травма Романа Зобнина. Полузащитник «Спартака» в первом тайме неудачно наступил на ногу и упал на газон с гримасой боли на лице. Подоспевшие на помощь партнёры тут же знаками показали медицинскому штабу команды — нужна замена. Поле футболист покидал на носилках — его колено опухло. Тщательное медобследование будет проведено во вторник после возвращения в Москву.

«Не хотелось бы опережать события. Понятно, что колено опухло и болит. Завтра сделаем обследование, после которого сможем точно что-то говорить», — заявил главный тренер сборной РЖдёмоссии Станислав Черчесов на пресс-конференции.

По словам одноклубника Зобнина Дениса Глушакова, Роман рассказал ему, что в момент травмы услышал характерный хруст в колене.

«Зобнина поддержал. Пока никто ничего не знает, в колене, говорит, хрустнуло что-то. Жаль парня. Дай бог, чтобы все обошлось», — заявил игрок.

К сожалению, травму получает Роман Зобнин: его уносят с поля на носилках. Вместо него в игру вступает Александр Ерохин pic.twitter.com/dMPpDWwUEf — Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2017 г.

Повреждение получил и другой игрок «Спартака» Георгий Джикия, проводивший первый матч за сборную. Вынося мяч с ленточки после ошибки Игоря Акинфеева , защитник почувствовал сильную боль и позже был заменён. По словам Черчесова, в случае с дебютантом всё не так страшно.

«У него небольшой ушиб, но мы всё равно планировали выпускать Романа Шишкина на 15—20 минут. Нам надо по возможности опробовать все варианты, потому что времени почти не осталось», — объяснил тренер.

Сам Джикия поблагодирил партнёров по сборной за поддержку.

«Пока непонятно, каков характер травмы, но по ощущениям вроде всё нормально. Что касается самого матча, мы добились уверенной победы, с чем всех и поздравляю. Для меня сегодняшний матч был дебютным, поэтому благодарю всех. Ребята мне очень помогли, подсказывали», — отметил Джикия.

«Россия — сыгранная и сильная команда»

В целом по игре сборная России выглядела весьма недурно и действовала очень уверенно. Можно даже сказать, что команда на классе разгромила соперника. Впрочем, Черчесов после игры нашёл повод для критики.

«Это был нелёгкий матч, потому что мы провели непростой сбор. Последний официальный матч сыграли ровно две недели назад, это была наша первая игра после тяжёлых тренировок. Мы долго входили в неё, но потом разбегались и заслуженно победили. Если брать первый мяч, то он индивидуальный. Мы наигрывали выход из обороны, и Фёдор Смолов прекрасно открылся и забил. Но действительно были несвойственные нам потери в атаке, причём несколько подряд. Это осталось в памяти, и нам это надо исправлять, тогда игра будет смотреться более целостно», — заявил специалист.

Вместе с тем он подчеркнул, что Также тренер сделал важное заявление, назвав имена троих игроков, которые скорее всего не попадут в окончательную заявку сборной на Кубок конфедераций.Вместе с тем он подчеркнул, что Дмитрий Комбаров , пропустивший матч с Венгрией из-за болевых ощущений, готов сыграть с чилийцами.

Визави Черчесова Бернд Сторк в свою очередь назвал Россию «сыгранной и сильной командой».

«Проигрывать всегда плохо. Мои игроки сегодня совершали достаточно много ошибок, мы получали голы из ничего. Старались атаковать и обороняться, но было много молодых футболистов. Именно ошибки приводили к голам. Российские игроки успешно атаковали, поэтому ко второму тайму результат был уже 2:0. Будем считать, что молодёжь набирается опыта», — подытожил специалист.

«Выиграли — и хорошо»

Что касается футболистов сборной России, то они не торопились ликовать. Конечно, обыграть Венгрию приятно, но все понимают — главная задача будет решаться позже.

«Выиграли — и хорошо», — традиционно лаконичен отыгравший на «ноль» Игорь Акинфеев.

Его молодой одноклубник Александр Головин был куда более многословен, рассказав, чем именно остался недоволен Черчесов.

«Мы хорошо играли, всё понимали, что и кому нужно делать на поле. Хорошо действовали в обороне и реализовали свои моменты. Но при этом мы понимаем, в чём заключаются претензии Черчесова. При отборе мяча несколько раз его сразу теряли, из-за этого получили много острых атак. Защита не выглядела сбалансированной», — объяснил полузащитник.

Головин также поделился впечатлениями от игры на нескольких позициях.

«Сегодня было немного душно, поэтому пришлось чуть тяжелее, чем обычно. В концовке меня перевели на левый фланг вместо Юрия Жиркова . Но в ЦСКА я играл на этой позиции, поэтому никаких проблем не возникло. 3:0 — вполне заслуженный счёт. Были хорошие моменты, мы их реализовали и, как минимум, ни в чём не уступили хозяевам», — добавил Головин.

Денис Глушаков в свою очередь отметил, что матч с чилийцами, который состоится в Москве 9 июня, будет более тяжёлым.

«Установку мы выполнили. Были какие-то погрешности, но мы готовимся. Первый матч после окончания национального чемпионата, надо было вкатиться в игровой тонус. Тренировки тренировками, а матчи — это совсем другое. Время ещё есть, впереди встреча с Чили. Мы посмотрим соперника, разберём ошибки, сделаем выводы и будем идти дальше. При всём уважении к Венгрии, с Чили будет сложнее», — рассказал футболист.

Наконец, Александр Бухаров , которого в отсутствие Артёма Дзюбы Черчесов наигрывает в роли партнёра Фёдора Смолова, отказался назвать игру венгров грубой.

«То, что забили три гола, — хорошо сыграли на контратаках и стандартах. Была поставлена задача сыграть на ноль. К тому же это была первая игра сборной, потихоньку набираем игровой тонус, входим в ритм. Встреча вышла боевой, но момент с травмой Зобнина был игровым — случайно попало в ногу», — отметил форвард.