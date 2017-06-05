Сборная России по футболу разгромила команду Венгрии в товарищеском матче

Футболисты сборной России обыграли с крупным счетом команду Венгрии в контрольном матче в рамках подготовки к домашнему Кубку конфедераций.

В первом тайме травму получил полузащитник россиян Роман Зобнин . Полузащитника унесли с поля на носилках сразу в подтрибунное помещение. Как ранее сообщалось в официальном микроблоге российской национальной команды, у футболиста подозрение на повреждение связок коленного сустава.

После встречи с венграми сборная России вернется в Москву, где 9 июня на "Арене ЦСКА" проведет контрольную игру с командой Чили.