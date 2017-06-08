Сборная России объявила окончательную заявку на Кубок конфедераций

За четыре часа с небольшим дедлайна пресс-служба сборной России объявила окончательный состав на Кубок конфедераций. Обойма национальной команды из 23 футболистов выглядит так.

Такой выбор Станислава Черчесова был достаточно предсказуемым: все отцепленные футболисты не попали в заявку на матч с Венгрией, хотя работали в общей группе. Таким образом, главный тренер сборной ещё до травмы Зобнина определил список тех, кого на Кубке конфедераций в обойме не будет. «Кресты» полузащитника «Спартака», к сожалению, окончательно «облегчили» Черчесову выбор.

По сегодняшнему поведению футболистов тоже было многое понятно. Андрей Семёнов первым вышел со стадиона имени Стрельцова и с понурым видом отправился в автобус сборной. Роман Нойштедтер должен был общаться с журналистами, но пресс-служба команды в последний момент всё переиграла и заменила натурализованного защитника на Виктора Васина.

Неудивительно и то, что выбор Черчесова пал именно на центральных защитников. После отъезда из сборной Артёма Дзюбы в команде осталось только четыре форварда, а «кресты» Зобнина почти лишили вариативности в центральной зоне. Потому и остался в сборной Руслан Камболов из «Рубина», часто выходивший в этом сезоне на позиции опорника. Тем временем на три позиции в центре обороны в этом списке претендуют сразу пятеро футболистов. Достаточно для турнира, состоящего из пяти матчей. К тому же в случае очередной травмы, если она случится до начала турнира, Черчесов сможет заявить на Кубок конфедераций любого другого футболиста, даже если он не присутствовал в изначально списке.

Выбор четвёртого вратаря сборной тоже неслучаен. По сравнению с конкурентом Габуловым, голкипер «Уфы» Беленов не имеет такого большого опыта выступлений на международных турнирах. К тому же все упражнения первый номер команды, Акинфеев, выполняет именно с Габуловым — бывшим партнёром по ЦСКА и тоже воспитанником Чанова-младшего. Так или иначе, место в воротах сборной точно займёт капитан «армейцев» — Игоря уже не беспокоит пятка.