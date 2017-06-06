Мутко прокомментировал травму Зобнина

«Травма Зобнина — большая беда для нас. Парень в великолепной форме, сезон шикарный, очень расстроен. Будем надеяться, по прибытии сделаем все возможное. Будем надеяться, что господь нам поможет. Жалко, конечно. Хочется его поддержать, сезон фантастический у него, объемы огромные делает. Будем надеяться, что все хорошо, но предварительно пока информация тревожная», — сказал Мутко.

В первом тайме товарищеского матча между сборными Венгрии и России травму получил хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин. У него подозрение на повреждение связок колена.