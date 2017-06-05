Демба Ба подтвердил смерть Тиоте

Полузащитник «Бэйцзин Энтерпрайз Груп» Шейк Тиоте, который сегодня упал в обморок во время тренировки команды, скончался. Об этом свидетельствует сообщение его друга и бывшего партнёра по «Ньюкасл Юнайтед» Демба Ба.

«Пусть Аллах дарует тебе рай, брат Тиоте», – написал Ба в своём „Твиттере“.

30-летний футболист был сразу доставлен в больницу, однако врачи не смогли ему помочь. Ранее он выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Твенте», «Роду» и «Андерлехт». В его активе более 50 матчей за сборную Кот-д’Ивуара. Он выигрывал Кубок африканских наций в 2015 году.