Вратарь сборной Новой Зеландии считает Дзюбу сильнейшим российским футболистом

Вратарь сборной Новой Зеландии по футболу Стефан Маринович в интервью "Газете.Ru" поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций, где его команда сыграет в одном квартете с Россией, Мексикой и Португалией.

"Я жду три очень тяжелых матча на групповом этапе от команд, которые, как я уверен, хотят выйти в полуфинал Кубка конфедераций. И наша главная цель на этом турнире - неожиданно огорчить их.

Эта поездка в Россию станет первой в моей жизни. Однако я очень открытый человек, и с нетерпением жду момента, чтобы окунуться в другую культуру.

Матч против сборной России? Я ожидаю очень тяжелую игру в физическом плане. Что касается лучшего игрока в вашей команде, наверное, это Артем Дзюба . Но, по-моему, на Кубке конфедераций он не сыграет.

Мы сыграем против Мексики, Португалии и России. Сильнейшую команду я назвать не могу. Ваша сборная сыграет дома, что может стать огромным преимуществом для нее. Португалия привезет на турнир свою главную звезду - Криштиану Роналду . А Мексика всегда была для нас очень сложным соперником", - сказал Маринович в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Константином Лесиком

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля.