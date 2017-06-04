Сборная России проиграла Болгарии в матче волейбольной Мировой лиги

Блок начинает и выигрывает

Накануне заключительного матча с Болгарами в нашей казанской мини-группе стало известно, что россияне так и не смогут побороться в ней за первое место. Но в матче с аутсайдером выпал хороший шанс реабилитироваться за обескураживающее поражение с французами. Молодой и во многом экспериментальной сборной Сергея Шляпникова это могло добавить уверенности в своих силах. О том, что с Болгарией сражаться будет проще, накануне говорил и основной диагональный нашей команды Максим Жигалов , один из самых опытных игроков в этом составе.

Болгарский наставник Пламен Константинов преподнёс сюрприз уже в стартовом составе, оставив на скамейке капитана команды Виктора Иосифова. Мощный блок россиян стал настоящим кошмаром для болгар в начале партии и позволил набрать шесть очков подряд. Такой нокдаун в дебюте напомнил вчерашний матч со сборной Франции, с той лишь разницей, что наша команда была в роли потерпевших. Константинову оставалось бодрить команду тайм-аутом. Но Бирюков продолжил закрывать лидера болгарских атак Цветана Соколова, и на первый технический перерыв команды отправились при счёте 8:2.

Попытки болгар найти свою игру разбились о мощнейшую подачу Жигалова, который сначала выбивал соперника с приёма, а потом сам гвоздями с левой уверенно завершал атаки. В конце концов оказавшийся не в своей тарелке Соколов присел на скамейку. Болгары начали справляться на блоке с российскими атаками и возвращать интригу в партии — 14:16 на подаче Тодора Скримова, и уже Шляпников берёт первый перерыв и вносит первые перестановки. В нужный момент вышедший на замену Павел Панков подал навылет, но болгары ответили сложной подачей Георгия Братоева . В напряжённой концовке сработал российский блок и позволил довести дело до победы в партии — 25:21.

Не давая поднять голову

Лучший блокирующий старта турнира Илья Власов отлично проявил себя в начале второй партии, и за счёт этого компонента россияне снова вырвались вперёд. Болгары стали больше атаковать через вышедшего на замену Розалина Пенчева, но при большей нагрузке он гораздо чаще ошибался, что позволило россиянам добиться комфортного отрыва уже к середине партии. Пришлось Константинову в спешном порядке возвращать своего лидера Соколова, но и того снова встретил его злой гений Денис Бирюков — 16:10.

Болгары слишком часто ошибались в приёме, в то время как россияне начали понимать друг друга с полуслова. Проигрыш второй партии подряд в оптимальном составе явно не входил в планы Константинова, чья речь во время очередного перерыва была куда эмоциональнее, чем в начале матча. Но подача Скримова от этого не полетела, блок что-то цеплял через раз, а а приём продолжил сбоить, доводя счёт до разгромного. В концовке на подачу снова вышел Панков и записал на свой счёт ещё один эйс, не давая болгарам поднять и головы — 23:14. Победную точку в партии обманным ударом поставил Денис Бюрюков.

К чему приводит потеря концентрации

С самого начала третьей партии гости сражались за каждое очко, стелясь в защите и отчаянно выпрыгивая на блоке против каждой из российских атак, но просчитались, не приняв точную подачу Ильяса Куркаева . Потом, как это уже было в первых партиях дожал соперника блок. Сначала зачехлили совсем не грозного сегодня Соколова, а затем в стену уткнулся и другой лидер атак болгар Тодор Скримов — 8:4. При двукратном преимуществе в приёме россиян начала сквозить расслабленность, которая позволила соперникам сравнять счёт на подаче Скримова.

«Мы без приёма ничего не сделаем, просто так без концентрации доиграть не получится», — сказал Шляпников во время тайм-аута. Встряска подействовала не столько на подопечных, сколько на соперников, которые остались без пойманного куража и снова оказались в роли догоняющих — 16:14. Выход Скримова на подачу снова стал серьёзным испытанием для россиян. Трудовое очко Егора Клюки позволило сняться с этой неприятной расстановки, но проблемы с приёмом продолжились, и болгары впервые в матче вышли вперёд и уже своего не упустили — 25:22.

Без подачи жди неудачи

Казалось, проигрыш одной партии — потеря не велика? Но теперь расслабившимся россиянам противостоял не деморализованный соперник, а уже сыгранная и поймавшая свою игру дружина. Каждое выигранное очко болгары встречали совсем с другими эмоциями, чем в начале матча. К тому же никак не удавалось что-то зацепить на подаче Жигалову, да и атаки нашего диагонального стремительно теряли эффективность. Лишь блок периодически приносил очки, в то время как подача развалилась даже у тех, кто предыдущие два дня делал это стабильно. Болгары же медленно, но верно увеличивали отрыв — 16:11.

Всё это неумолимо вело к потере, как минимум одного очка и переводу матча на тай-брейк. Возвращение на площадку Бирюкова позволило взять первое за долгое время брейковое очко, а последовавшие две ошибки подряд Соколова вернула интригу в партию. Совсем по-другому команда после этого заиграла в атаке и снова начала обыгрывать тройной блок болгар. Выпадал из игры по-прежнему лишь Жигалов. В концовке игра окончательно выровнялась и пошла до ошибки. Третий эйс за матч вышедшего на замену Панкова вновь вывел Россию вперёд — 23:22, но первыми сет-болы получили болгары и сравняли счёт эйсом Скримова.

Тайм-ауты не помогли

Розыгрыш каждого очка в пятой партии проходил на пределе напряжения. Болгары первые добились перевеса, зачехлив Жигалова, но тот исправился и осложнил подачу, а Дмитрий Волков заработал два тяжелейших очка на тройном блоке. А затем уже наш блок вспомнил, что получалось в начале партии и снова стал грозным препятствием на пути болгарских атак. Казалось, что и третий час волейбольного марафона затянется. Соперники не отпускали друг друга, а Шляпников брал тактические тайм-ауты под любую потенциально опасную подачу соперника, но это не спасло. Болгары получили двойной матчбол и уверенно его реализовали — 15:13.