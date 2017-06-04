Украинский футболист «Шальке» Коноплянка назвал трусом главного тренера команды

Украинский полузащитник немецкого «Шальке» Евгений Коноплянка раскритиковал главного тренера команды Маркуса Вайнцирля . Об этом он рассказал в интервью FootballHub, прямая трансляция велась в Facebook.

«Я так понимаю, что тренер остается. Он сказал, что мне лучше найти другой клуб, а я ему говорю: "Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?". Если ты хочешь отпустить человека, которого купили за 15 миллионов, то необходимо больше объяснений», — заявил Коноплянка.

По его словам, Вайнцирль — «трус, я не буду это скрывать». «И он не задержится в этой команде, искренне желаю ему этого», — добавил спортсмен.

В начале мая сообщалось, что в услугах 27-летнего Коноплянки заинтересован стамбульский «Фенербахче». Турецкий клуб был готов заплатить за украинца 10 миллионов евро. В «Шальке» открыто заявляли, что не рассчитывают на игрока и не собираются продлевать с ним сотрудничество.

Клуб арендовал Коноплянку у «Севильи» в августе 2016 года. В минувшем сезоне украинец провел за команду 27 матчей, в которых забил шесть мячей.