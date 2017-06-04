Президент «Реала» предложил Зидану тренировать команду до конца жизни

Зинедин Зидан может тренировать «Реал» до конца жизни. Такое обещание дал президент мадридского клуба Флорентино Перес после победы команды в Лиге чемпионов, сообщает издание AS

«Зидан может оставаться в «Реале» до конца жизни. Все фанаты благодарны ему. Он отработал 17 месяцев и сделал все, что нужно», - сказал президент.

Напомним, накануне в Кардиффе (Уэльс) состоялся финал футбольной Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» одержал верх над туринским«Ювентусом» 4:1. Дубль на счету Криштиану Роналду . Испанцы второй год кряду выиграли главный клубный европейский трофей.

Зинедин Зидан стал главным тренером «Реала» в начале прошлого года. С ним «Реал» стал чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу чемпионов.