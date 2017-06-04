В результате паники в туринской фан-зоне пострадали 600 человек

Количество пострадавших в давке в туринской фан-зоне, где болельщики смотрели финал Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" возросло до 600 человек.

Пятеро из пострадавших находятся в критическом состоянии, в том числе - четырехлетний ребенок, сообщает Football Italia.

Во время просмотра матча подросток взорвал петарду, крикнув, что это была бомба. В результате паники пропал трехлетний ребенок.