Главные события у вас в почте
В результате паники в туринской фан-зоне пострадали 600 человек
Количество пострадавших в давке в туринской фан-зоне, где болельщики смотрели финал Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" возросло до 600 человек.
Пятеро из пострадавших находятся в критическом состоянии, в том числе - четырехлетний ребенок, сообщает Football Italia.
Во время просмотра матча подросток взорвал петарду, крикнув, что это была бомба. В результате паники пропал трехлетний ребенок.
"Реал" разгромил "Ювентус" в финале турнира и впервые защитил титул чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:1. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию игры.
Оставить комментарий