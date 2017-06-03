"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб "Реал" одержал победу над итальянским "Ювентусом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Кардиффе.

"Реал" стал первой командой, которой удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов - турнир, пришедший на смену Кубку европейских чемпионов в 1992 году. Последним клубом, который дважды подряд выигрывал Кубок европейских чемпионов, был итальянский "Милан" (1989, 1990). Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан , в свою очередь, стал первым тренером в истории турнира, который два года подряд привел свою команду к победе.

"Реал" стал первым клубом в истории турнира, которому покорилась отметка в 500 забитых мячей. Мадридский клуб выиграл все шесть финалов Лиги чемпионов, в которых принимал участие. Для "Ювентуса" это седьмое поражение в финальном матче главного еврокубкового турнира.