Чемпионка ОИ Лебедева назвала уход Исинбаевой с поста в РУСАДА — крупной местью WADA

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева выразила мнение относительно требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) об уходе Елены Исинбаевой с должности главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Это не мелкая пакость WADA, это крупная месть, причём абсолютно несправедливая. Впрочем, всё это можно было предвидеть. Лена была абсолютно чиста перед WADA на протяжении всей своей долгой карьеры, хотя у неё-то как раз очень часто брали допинг-пробы», — заявила Лебедева газете «Труд»

Она отметила, что не понимает суть претензий WADA к Исинбаевой.

«Закончив карьеру, Елена не работала в российских госструктурах. Так в чём же претензии? На этот простой вопрос внятного ответа нет. Типичная подковёрная возня», – добавила спортсменка.

31 мая двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева объявила о своём уходе с поста главы наблюдательного совета РУСАДА.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство опровергло информацию о том, что выдвигало предложение двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой стать послом чистого спорта в России.