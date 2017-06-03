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Мутко приехал на тренировку сборной России по футболу на велосипеде
Вице-премьер России Виталий Мутко приехал на тренировку сборной России по футболу, которая проходит подготовку к стартующему 17 июня Кубку конфедераций в австрийском Нойштифте, на велосипеде.
Об этом сообщает официальная страница команды в социальной сети Twitter.
Президент РФС Виталий Мутко приехал на тренировку @TeamRussia на велосипеде! Виталий Леонтьевич в отличной спортивной форме! pic.twitter.com/YpBeOxHQK9— Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2017 г.
Ранее полузащитник Александр Головин выразил мнение, что сборная России по футболу может выиграть Кубок конфедераций.
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