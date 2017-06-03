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Мутко приехал на тренировку сборной России по футболу на велосипеде

Мутко приехал на тренировку сборной на велосипеде
Фото:
Вице-премьер России Виталий Мутко приехал на тренировку сборной России по футболу, которая проходит подготовку к стартующему 17 июня Кубку конфедераций в австрийском Нойштифте, на велосипеде.
Об этом сообщает официальная страница команды в социальной сети Twitter.
Ранее полузащитник Александр Головин выразил мнение, что сборная России по футболу может выиграть Кубок конфедераций.
Спорт
РФС
Виталий Мутко Александр Головин
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