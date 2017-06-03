Источник: новый тренер «Зенита» Манчини будет зарабатывать €4,5 млн в год

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с условиями контракта итальянского специалиста.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко не дал однозначного ответа на вопрос, соответствует ли эта информация действительности.

«Я не озвучиваю никаких цифр, но это очень похоже», — сказал он.