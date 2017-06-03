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Источник: новый тренер «Зенита» Манчини будет зарабатывать €4,5 млн в год

Зарплата нового главного тренера футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини составит примерно €4,5 млн в год.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с условиями контракта итальянского специалиста.
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко не дал однозначного ответа на вопрос, соответствует ли эта информация действительности.
«Я не озвучиваю никаких цифр, но это очень похоже», — сказал он.
Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что Манчини принял предложение из России исключительно ради денег.
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Зенит
Властимил Петржела Роберто Манчини Сергей Фурсенко
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