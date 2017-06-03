Канделаки прокомментировала инцидент с Орловым

По словам Канделаки, эта информация не соответствует действительности. Она также предпочла не комментировать вопрос о натянутых отношениях с Орловым.

«Вы чаще всего знаете про наш телеканал больше, чем я. И вы прекрасно понимаете, что я ни с кем не ссорюсь. Если кто-то полезен каналу - мы его приглашаем. Моих личных пристрастий нет. Если контент, связанный с кем-то, будет интересен зрителю - он будет на канале», -- подчеркнула Канделаки.

Она отметила, что на СТС за публичную критику своего канала сотрудников увольняли.

«Но специфика работы федерального канала только формируется, каждый из участников этого инцидента сказал, что это был негативный опыт. Закончу хорошим набросом: я подумала, что слава богу, что хотя бы не сказали, что я старая и страшная. Уже радость», -- резюмировала генеральный продюсер «Матч ТВ».