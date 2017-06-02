Джокович получил два предупреждения за неспортивное поведение во время матча «Ролан Гаррос»

Джокович получил два предупреждения: за длительные перерывы между розыгрышами, а также резкие высказывания и отмашку ракеткой в сторону арбитра при подготовке к подаче.

Поединок между Джоковичем и Шварцманом завершился волевой победой серба в пяти сетах — 5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1.