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Джокович получил два предупреждения за неспортивное поведение во время матча «Ролан Гаррос»
Занимающий второе место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) сербский теннисист Новак Джокович был предупреждён за неспортивное поведение во время матча третьего круга «Ролан Гаррос» с представителем Аргентины Диего Шварцманом.
Джокович получил два предупреждения: за длительные перерывы между розыгрышами, а также резкие высказывания и отмашку ракеткой в сторону арбитра при подготовке к подаче.
Things getting heated at @RolandGarros.— Tennis Channel (@TennisChannel) 2 июня 2017 г.
🇷🇸 @DjokerNole gets two warnings vs. 🇦🇷 Diego Schwartzman.
Time violation & unsportsmanlike. #RG17 pic.twitter.com/mgI16i3gak
Поединок между Джоковичем и Шварцманом завершился волевой победой серба в пяти сетах — 5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос».
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