Главные события у вас в почте
Минаков нокаутировал Антонио Силву
Российский боец в тяжелом весе Виталий Минаков стал лучшим на турнире Fight Nights Global. Спортсмен победил бразильского бойца Антонио Силва в трех раундах. Об этом сообщает портал LIFE.
Турнир прошел в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Победа над бразильцем стала для российского спортсмена по прозвищу «Непобедимый» 20-й в карьере. Для Силва поражение от россиянина стало пятым в карьере. Свой предыдущий бой он также проиграл россиянину Ивану Штыркову. В 2011 году Силва одержал победу над Фёдором Емельяненко.
Оставить комментарий