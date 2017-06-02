СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Италии по футболу Джеко может перейти в «Зенит»

Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Боснии и Герцеговины по футболу Эдин Джеко может стать одним из новичков «Зенита» в летнее межсезонье.

Об этом сообщает сайт Football-Italia.net.

Джеко уже имеет опыт совместной работы с новым главным тренером коллектива из Санкт-Петербурга Роберто Манчини , под руководством которого босниец выступал в английском «Манчестер Сити».

В сезоне-2016/17 форвард с 29 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром итальянского чемпионата и помог «Роме» завоевать серебряные медали турнира.

Ранее сообщалось, что несколько игроков, выступающих в итальянских клубах, могут перейти в «Зенит».