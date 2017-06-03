Зидан рассказал о желании Роналду постоянно побеждать

«Он не устает побеждать. Ему всегда мало. Он всегда хочет выигрывать, даже на тренировках. У него это в крови. Роналду прирожденный лидер, особенно на поле. Если бы мы играли вместе, Роналду был бы звездой, потому что он забивает. Это самое важное — забивать голы и не давать забивать», — заявил Зидан.

3 июня «Реал» встретится с туринским «Ювентусом» в финальном матче Лиги чемпионов. Игра начнется в 21:45 мск. «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В сезоне-2016/2017 Роналду провел 58 матчей, в которых забил 52 мяча и отдал 12 результативных передач. В составе «Реала» он стал победителем чемпионата Испании.