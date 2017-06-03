Серена Уильямс продолжает играть в теннис, несмотря на беременность - Муратоглу

Многократная победительница турниров Большого шлема, четырехкратная олимпийская чемпионка американка Серена Уильямс продолжает играть в теннис, несмотря на то, что осенью она должна родить первенца, сообщил тренер спортсменки Патрик Муратоглу.

В апреле стало известно, что Уильямс-младшая ожидает рождения ребенка этой осенью, а на корт планирует вернуться в 2018 году.

"Она поддерживает форму, работает, даже играла в теннис на днях. Она сказала, что не хочет терять связь с теннисом. Конечно, она двигается гораздо медленнее, но все равно ей хочется бить по мячу", - сказал Муратоглу, чьи слова приводит Рейтер

Тренер подчеркнул, что Уильямс намерена вернуться на корт после родов.

"Когда она позвонила мне, чтобы сообщить о своей беременности, в том же предложении она сказала: "Я беременна, но я вернусь, ты же будешь ждать меня?" Она действительно планирует вернуться, и она сказала, что не может закончить таким образом. Она все еще чувствует, что способна побеждать на турнирах Большого шлема, поэтому не хочет останавливаться", - отметил француз.