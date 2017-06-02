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В "Зените" Манчини будут помогать Григуччи, Карминатти, Нучари
Как стало известно "СЭ", в штаб нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, скорее всего, войдут следующие специалисты: Фаусто Сальсано и Анджело Григуччи будут ассистентами итальянца, Иван Карминатти станет специалистом по физподготовке, а Джулио Нучари будет отвечать за вратарей. Все они входили в штаб Манчини и в "Интере", и в "Манчестер Сити", и в "Галатасарае".
Ранее стало известно, что Игорь Симутенков, владеющий итальянским языком, переведен из молодежного состава в главную команду. Не исключено, что в каком-то качестве в клубе останется Анатолий Тимощук. Украинец, чей контракт истекает через год, входил в штабы бывшего наставника питерцев Мирчи Луческу.
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