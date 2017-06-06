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Сборная России разгромила венгров в контрольном матче
Российская футбольная сборная в понедельник одержала уверенную победу над командой Венгрии в товарищеском матче со счетом 3:0.
Счет открыл на 20-й минуте Федор Смолов после 60-метрового забега. Нападающий уверенно обыграл двоих венгерских защитников, после чего направил мяч в дальний угол ворот.
На 40-й минуте нападающий Мартон Эппель срезал мяч в свои ворота после подачи углового российской командой. Точку в противостоянии поставил Дмитрий Полоз после передачи Алексея Миранчука на 89-й минуте.
Полузащитник сборной России Роман Зобнин, который отметился голевой передачей, по ходу матча получил серьезное повреждение связок коленного сустава и не смог продолжить игру.
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