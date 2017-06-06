Сборная России разгромила венгров в контрольном матче

Российская футбольная сборная в понедельник одержала уверенную победу над командой Венгрии в товарищеском матче со счетом 3:0.

Счет открыл на 20-й минуте Федор Смолов после 60-метрового забега. Нападающий уверенно обыграл двоих венгерских защитников, после чего направил мяч в дальний угол ворот.