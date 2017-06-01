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Боярский: регалии Манчини не гарантируют успех «Зениту»
Известный актёр театра и кино, болельщик санкт-петербургского клуба Михаил Боярский отметил, что регалии итальянского наставника Роберто Манчини не гарантируют «Зениту» успех.
«Пока Манчини не приступил к своим обязанностям, ничего сказать нельзя — цыплят по осени считают. Луческу низкий поклон за то, что он сделал для «Зенита» и третье место — не самое последнее. Манчини удостоен большого количества регалий, но это не значит, что клуб будет играть лучше. Если к вам придёт Станиславский, это не значит, что ваш театр будет самым лучшим в стране», — цитирует Боярского ТАСС.
1 июня итальянский специалист Роберто Манчини был официально назначен на должность главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит».
Итальянец является трёхкратным чемпионом Италии, обладателем Суперкубка и четырёхкратным победителем Кубка Италии.
Специалист приводил «Манчестер Сити» к победам в чемпионате Англии, Кубке и Суперкубке страны.
Ранее сообщалось, что Украина может лишить тренера «Зенита» Анатолия Тимощука госнаград за ношение георгиевской ленты.
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