Россиянин Шлеменко за 25 секунд нокаутировал американца Хэлси на турнире M-1 Challenge



Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко одержал победу над американцем Брэндоном Хэлси в бое-реванше на турнире M-1 Challenge 79, который проходил в Санкт-Петербурге.

Бой завершился нокаутом на 25-й секунде стартового раунда.



Первый поединок между бойцами состоялся 27 сентября 2014 года на турнире Bellator 126 в США, который закончился на 35-й секунде после удушающего приема в исполнении американца. Шлеменко потерял титул чемпиона Bellator в среднем весе, которым владел с 7 февраля 2013 года, защитив его три раза. Всего в активе 33-летнего россиянина теперь 56 побед (31 - нокаутом) и девять поражений в ММА, у Хэлси девять побед и три поражения.