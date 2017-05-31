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В РФС прокомментировали ситуацию вокруг "расистского" карнавала в Сочи
Необходимо донести до всех болельщиков, которые приедут в Россию на матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, что их ждет теплый прием, заявил телеканалу RT комиссар Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и дискриминацией, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин. Так он прокомментировал скандал вокруг карнавала в Сочи, который западные СМИ посчитали "расистским".
"Мы рады будем видеть всех, абсолютно с любого континента, чтобы продемонстрировать наше радушие, доброту и теплоту", — подчеркнул он. Смертин отметил, что Россия, как и FIFA, придерживается позиции нулевой терпимости по отношению к любым формам дискриминации. По его словам, если в обществе и "всплывают" какие-либо проявления расизма, то они носят единичный характер и не отражают настроений всей страны.
"Наша задача — их минимизировать", — заявил посол ЧМ-2018. Он добавил, что порой такие проявления не являются умышленными, как было на карнавале в Сочи, участники которого появились в национальной одежде одной из африканских стран и с бананами.
Ранее британская газета The Guardian выразила опасения насчет возможных проявлений расизма на футбольных турнирах в России. Такие выводы журналист сделал на основании фотографий с карнавала в Сочи, участники которого, как утверждают власти города, символизировали жителей разных континентов. В сочинской администрации подчеркнули, что организаторы мероприятия ставили перед собой исключительно дружелюбные цели, стремились создать позитивную атмосферу и не хотели кого-либо оскорбить.
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