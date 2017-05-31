"Мы рады будем видеть всех, абсолютно с любого континента, чтобы продемонстрировать наше радушие, доброту и теплоту", — подчеркнул он. Смертин отметил, что Россия, как и FIFA, придерживается позиции нулевой терпимости по отношению к любым формам дискриминации. По его словам, если в обществе и "всплывают" какие-либо проявления расизма, то они носят единичный характер и не отражают настроений всей страны.

"Наша задача — их минимизировать", — заявил посол ЧМ-2018. Он добавил, что порой такие проявления не являются умышленными, как было на карнавале в Сочи, участники которого появились в национальной одежде одной из африканских стран и с бананами.