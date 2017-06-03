Защитник «Зенита» Кришито не намерен продлевать контракт с клубом

Итальянский защитник Доменико Кришито сообщил, что не планирует продлевать контракт с санкт-петербургским «Зенитом» , а также заявил о желании вернуться на родину.

«Я буду совершенно честен. Я начну предсезонную подготовку с «Зенитом», но никаких признаков продления контракта нет. Я не собираюсь его продлевать, потому что, поговорив с семьёй, мы все пришли к мнению, что хотим вернуться в Италию. Мой сын скоро начнет учёбу — очень важно, чтобы он сделал это в Италии. Дети постоянно призывают меня вернуться в Серию А, поскольку они хотят видеть меня в нашей лиге. Я должен сделать их счастливыми», — приводит слова 30-летнего футболиста TMW.

Он отметил, что переговоры о продлении контракта начались ещё в январе, но были приостановлены из-за отрицательных результатов.

«С тех пор мои намерения изменились. Я ориентирован на предложения итальянских клубов, а не на продление контракта с «Зенитом». Не скрываю, что у меня всегда было желание вернуться в «Дженоа», но я готов оценить любой вариант. Как я уже сказал, для меня и моей семьи важно то, чтобы мы вернулись в Италию», — добавил Кришито.

Контракт итальянца с «Зенитом» истекает в 2018 году.

«Зенит» начал переговоры о приобретении двух футболистов «Аталанты».