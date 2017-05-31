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Исинбаева осталась без работы

Глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков заявил, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева официально уволилась с поста главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства. Об этом сообщает «Р-Спорт».
«Исинбаева подала в отставку, мы внесли изменения в устав, согласно которым председатель и вице-председатель набсовета не могут быть представителями ОКР, ПКР или правительства РФ, а Исинбаева является представителем ОКР и больше не может выполнять функции председателя. Как только изменения в устав будут одобрены общим собранием членов РУСАДА и зарегистрированы министерством юстиции, мы можем приступить к выборам нового председателя», - рассказал Хрычиков.
По его словам, нового председателя изберут на следующем заседании, которое планируется провести в конце июня. Временно исполняющим обязанности главы наблюдательного совета будет Александр Ивлев.
Ранее заместитель генерального директора WADA Роб Келер заявил, что РУСАДА для полного восстановления должна выполнить несколько пунктов, один из которых - уход Исинбаевой. По мнению организации, россиянка не является независимой, будучи выдвинутой в совет Олимпийским комитетом России (ОКР).
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Всемирное антидопинговое агентство Минюст РФ Правительство РФ Совет Европы
Александр Ивлев Роб Келер Елена Исинбаева Сергей Хрычиков
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