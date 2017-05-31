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Исинбаева осталась без работы
Глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков заявил, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева официально уволилась с поста главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства. Об этом сообщает «Р-Спорт».
«Исинбаева подала в отставку, мы внесли изменения в устав, согласно которым председатель и вице-председатель набсовета не могут быть представителями ОКР, ПКР или правительства РФ, а Исинбаева является представителем ОКР и больше не может выполнять функции председателя. Как только изменения в устав будут одобрены общим собранием членов РУСАДА и зарегистрированы министерством юстиции, мы можем приступить к выборам нового председателя», - рассказал Хрычиков.
По его словам, нового председателя изберут на следующем заседании, которое планируется провести в конце июня. Временно исполняющим обязанности главы наблюдательного совета будет Александр Ивлев.
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