WSJ сообщил о наиболее вероятном проведении ОИ-2024 в Париже и ОИ-2028 в Лос-Анджелесе

Париж стал наиболее вероятным кандидатом на принятие Олимпийских игр 2024 года, а Лос-Анджеес — 2028, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным газеты, такой договоренности почти достиг Международный олимпийский комитет (МОК) с оргкомитетами заявок Парижа и Лос-Анджелеса соответственно.

В настоящий момент оба города являются претендентами на проведение ОИ-2024. В настоящее время МОК рассматривает вариант, что команда, проигравшая выборы по Олимпиаде 2024 года, примет у себя соревнования четыре года спустя.

Сообщается, что оргкомитет заявки Лос-Анджелеса почти согласился принять Игры в 2028 году. Ранее оба оргкомитета заявляли, что не намерены проводить Олимпиаду в 2028 году,

Заявки на ОИ-2024 подали, помимо Парижа и Лос-Анджелеса, Гамбург и Будапешт. Позднее, в ноябре 2015, жители Гамбурга на референдуме проголосовали проведения ОИ у себя в городе, а в феврале 2017 года от участия отказался и Будапешт — там петицию с призывом к отказу от гонки подписали 250 тыс. человек. Заявки на проведения ОИ-2028 пока не подавались.

Окончательное решение о формате голосования за ОИ-2028 будет принято 9 июня. Официальное голосование по выборам города-хозяина ОИ-2024 пройдет в сентябре 2017 года в перуанской столице Лиме. XXXII Олимпийские Игры 2020 пройдут в Токио.