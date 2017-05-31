Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета РУСАДА

По итогам заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) 18 мая в Монреале было объявлено, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо выполнить четыре критерия, ключевым из которых является уход Исинбаевой с поста председателя наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая. Она не может занимать должность главы, так как, по мнению WADA, не является независимой, будучи выдвинутой в совет Олимпийским комитетом России (ОКР). В среду прошло очередное заседание наблюдательного совета РУСАДА.

"Исинбаева подала в отставку, мы внесли изменения в устав, согласно которым председатель и вице-председатель набсовета не могут быть представителями ОКР, ПКР или правительства РФ , а Исинбаева является представителем ОКР и больше не может выполнять функции предателя. Как только изменения в устав будут одобрены общим собранием членов РУСАДА и зарегистрированы министерством юстиции , мы можем приступить к выборам нового председателя. И. о. председателя будет Александр Ивлев. На следующем заседании набсовета, которое будет предварительно в 20-х числах июня, будет выбран председатель" — заявил Хрычиков корреспонденту агентства.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли ранее заявил, что Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА. Хрычиков в среду подтвердил, что россиянка останется в совете.

"Исинбаева остается в совете. Очень полезно, если она будет работать. Она — публичное лицо, человек, который может принести большую пользу в борьбе с допингом", — сказал Хрычиков.