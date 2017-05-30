Журналисты назвали самого популярного спортсмена мира

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан самым популярным спортсменом мира по итогам исследования, проведенного ESPN. Об этом сообщается на сайте портала.

Для расчета популярности учитывалось количество подписчиков в социальных сетях, количество запросов в Google , а также доходы спортсменов. В первой сотне больше всего футболистов — 38, из них 13 выступают в английской премьер-лиге.

Ранее в мае Роналду стал первым спортсменом, набравшим 100 миллионов подписчиков в Instagram.