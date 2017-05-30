Матч всех звезд НХЛ в 2018 году пройдет в Тампе

Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2018 году примет Тампа. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Мероприятие состоится на "Амали-арене" 27-28 января. В его рамках пройдут конкурсы мастерства и сам Матч звезд.

Формат соревнований останется прежним - "три на три". Матч звезд будет состоять из трех игр продолжительностью 20 минут каждая, в которых примут участие четыре команды: из Тихоокеанского, Центрального, Атлантического и Столичного дивизионов.