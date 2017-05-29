Лондонский «Арсенал» вспомнил об Аршавине

«С днем рождения, Андрей Аршавин! Сегодня тебе исполнилось 36 лет», — говорится в сообщении.

В другой публикации пресс-служба лондонского клуба поинтересовалась у фанатов, какой их любимый момент «с участием именинника»: покер на «Энфилде», победный мяч в ворота «Барселоны» или первый гол за клуб.

В феврале 2017 года Аршавин попал в сотню лучших легионеров в истории Английской премьер-лиги по версии сайта FourFourTwo. 21 апреля 2009 года Андрей Аршавин забил четыре мяча «Ливерпулю». Матч закончился со счетом 4:4. В составе лондонского клуба Аршавин выступал с 2009 по 2013 год. Всего спортсмен провел за английскую команду 105 матчей, в которых забил 23 мяча. 16 февраля 2011 года Аршавин забил победный гол в ворота испанской «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Арсенала». В настоящее время футболист выступает за казахстанский «Кайрат».