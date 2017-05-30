Комиссар НХЛ подтвердил, что ни один игрок лиги не будет участвовать в ОИ-2018

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн подтвердил, что ни один игрок лиги не примет участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Мы не против Олимпиады, мы против нарушения хода сезона. Решение было окончательным», — цитирует Беттмэна канадский портал Sportsnet.

4 апреля НХЛ официально объявила о запрете на участие игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) посоветовала национальным федерациям, чьи команды будут участвовать в мужском хоккейном турнире на Олимпийских играх 2018 года, включать в расширенную заявку игроков, выступающих в НХЛ.