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Мутко прокомментировал назначение Манчини главным тренером «Зенита»

Мутко прокомментировал назначение Манчини
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Мутко назвал Роберто Манчини «топовым специалистом», кандидатура которого рассматривалась на пост главного тренера сборной России по футболу. Слова президента Российского футбольного союза (РФС) передает ТАСС.
«Он топовый тренер, я знаю. Мы и в сборную хотели его привлечь. А получится у него или нет, посмотрим, здесь важно, чтобы тренер оказался в «своем» клубе», — заявил Мутко.
1 июня 52-летний итальянский специалист Роберто Манчини стал главным тренером петербургского «Зенита». Тренер подписал контракт на три года с возможностью продления еще на два года. В 2004-2008 и 2014-2016 годах Манчини возглавлял итальянский «Интер». Кроме того, специалист работал в «Лацио» и «Фиорентине», в английском «Манчестер Сити» и в турецком «Галатасарае». На посту главного тренера Манчини трижды выигрывал итальянский чемпионат, становился четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.
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Спорт
ИТАР-ТАСС
РФС Зенит
Роберто Манчини
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