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Мутко прокомментировал назначение Манчини главным тренером «Зенита»
Мутко назвал Роберто Манчини «топовым специалистом», кандидатура которого рассматривалась на пост главного тренера сборной России по футболу. Слова президента Российского футбольного союза (РФС) передает ТАСС.
«Он топовый тренер, я знаю. Мы и в сборную хотели его привлечь. А получится у него или нет, посмотрим, здесь важно, чтобы тренер оказался в «своем» клубе», — заявил Мутко.
1 июня 52-летний итальянский специалист Роберто Манчини стал главным тренером петербургского «Зенита». Тренер подписал контракт на три года с возможностью продления еще на два года. В 2004-2008 и 2014-2016 годах Манчини возглавлял итальянский «Интер». Кроме того, специалист работал в «Лацио» и «Фиорентине», в английском «Манчестер Сити» и в турецком «Галатасарае». На посту главного тренера Манчини трижды выигрывал итальянский чемпионат, становился четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.
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