Мутко прокомментировал назначение Манчини главным тренером «Зенита»

«Он топовый тренер, я знаю. Мы и в сборную хотели его привлечь. А получится у него или нет, посмотрим, здесь важно, чтобы тренер оказался в «своем» клубе», — заявил Мутко.

1 июня 52-летний итальянский специалист Роберто Манчини стал главным тренером петербургского «Зенита» . Тренер подписал контракт на три года с возможностью продления еще на два года. В 2004-2008 и 2014-2016 годах Манчини возглавлял итальянский «Интер». Кроме того, специалист работал в «Лацио» и «Фиорентине», в английском «Манчестер Сити» и в турецком «Галатасарае». На посту главного тренера Манчини трижды выигрывал итальянский чемпионат, становился четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.