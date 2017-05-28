«Зенит» объявил о расторжении контракта с Луческу

«Зенит» благодарит Мирчу Луческу за сотрудничество

Румынский специалист возглавил сине-бело-голубых 24 мая 2016 года. Вместе с «Зенитом» Луческу выиграл Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стал бронзовым призером чемпионата страны.

«Зенит» благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.