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«Зенит» объявил о расторжении контракта с Луческу

«Зенит» расторг контракт с Луческу
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Совет директоров «Зенита» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.
«Зенит» благодарит Мирчу Луческу за сотрудничество
Румынский специалист возглавил сине-бело-голубых 24 мая 2016 года. Вместе с «Зенитом» Луческу выиграл Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стал бронзовым призером чемпионата страны.
«Зенит» благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.
Спорт
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Мирча Луческу
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