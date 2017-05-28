Россиянка Екатерина Макарова выбила первую ракетку мира немку Ангелику Кербер в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.

Макарова, занимающая 40-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в воскресенье обыграла Кербер со счетом 6:2, 6:2 за 1 час и 22 минуты.