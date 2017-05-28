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Макарова обыграла первую ракетку мира Кербер на старте "Ролан Гаррос"
Россиянка Екатерина Макарова выбила первую ракетку мира немку Ангелику Кербер в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
Макарова, занимающая 40-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в воскресенье обыграла Кербер со счетом 6:2, 6:2 за 1 час и 22 минуты.
Во втором круге "Ролан Гаррос" Макарова встретится с победительницей матча Леся Цуренко (Украина) – Екатерина Козлова (Украина).
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