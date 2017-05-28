Ранее портал Championat сообщал о том, что новый президент "Зенита" Сергей Фурсенко , который временно исполняет обязанности генерального директора, 25 мая предложил возглавить команду итальянскому специалисту Роберто Манчини

"У "Зенита" появился новый спортивный директор, который будет общаться с прессой, лучше все вопросы переадресовать ему. Я думаю, что перестановки, которые произошли в клубе, пойдут на пользу, в том числе и общению с прессой. У Луческу еще год контракта, и он намерен его доработать", - сказал Запорожану.

Луческу подписал двухлетний контракт с "Зенитом" в мае 2016 года. В субботу спортивным директором "Зенита" был назначен Константин Сарсания . Ранее он занимал данный пост с 2006 по 2007 год.

"Зенит" занял третье место в чемпионате России сезона-2016/17, не сумев выйти в Лигу чемпионов.