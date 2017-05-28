Фигуристка Медведева исполнила зажигательный танец на японском ТВ-шоу в образе Сейлор Мун

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приняла участие в японском ТВ-шоу, где исполнила зажигательный танец.

Об этом сообщается на официальной странице Олимпийского комитета России (ОКР) в социальной сети Twitter.

Медведева предстала в образе персонажа японских мультфильмов Сейлор Мун.

Ранее Медведева рассказала RT о реакции японцев на её выступление в образе Сейлор Мун.

Сообщалось, что Медведева представит России на Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2017/18.