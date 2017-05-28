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Фигуристка Медведева исполнила зажигательный танец на японском ТВ-шоу в образе Сейлор Мун
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приняла участие в японском ТВ-шоу, где исполнила зажигательный танец.
Об этом сообщается на официальной странице Олимпийского комитета России (ОКР) в социальной сети Twitter.
Медведева предстала в образе персонажа японских мультфильмов Сейлор Мун.
Ранее Медведева рассказала RT о реакции японцев на её выступление в образе Сейлор Мун.
Сообщалось, что Медведева представит России на Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2017/18.
Еще одна порция зажигательных танцев @JannyMedvedeva на японском ТВ-шоу💃💃💃👏👏👏 pic.twitter.com/nnmBosq8F9— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 28 мая 2017 г.
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