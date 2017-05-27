ФИФА отобрала у России права на товарный знак ЧМ-2018 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) отобрала права на товарный знак чемпионата мира по футболу 2018 года у Российского футбольного союза (РФС).

Об этом информирует Mash.

Российская сторона подала заявку на регистрацию бренда во время проведения заявочной компании, пообещав передать права на него Международной федерации футбола в 2009 году. Однако данный договор не был соблюдён и товарный знак был зарегистрирован на РФС.

Решение о возвращении товарного знака ФИФА приняла в конце 2016 года, в процессе выявления контрафактной сувенирной продукции с использованием логотипа заявки.

В данный момент документы на бренд находятся в стадии перерегистрации.

Матчи первого в истории чемпионата мира по футболу на территории России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.