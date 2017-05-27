Вице-губернатор Санкт-Петербурга отказался считать «Крестовский» дорогим

«Это стереотип. Заблуждение. Если прикинуть затраты на одно кресло или на один квадратный метр — а площадь объекта, на всякий случай, 285 тысяч "квадратов". Не такой уж он и дорогой, как кажется», — рассказал Албин, отметив, что при строительстве стадиона «можно было сэкономить за счет более точных проектных решений и времени».

«Строишь быстро — строишь дешевле. 12 лет — это, конечно, долго, а каждое перепроектирование — новые расходы времени и средств», — подчеркнул Албин.

22 мая на стадионе «Крестовский» рабочие начали менять газон, состояние которого оставалось неудовлетворительным. В ближайшее время на арене будет уложено рулонное поле. Из-за плохой травы матч «Зенита» с «Краснодаром» перенесли на старую арену санкт-петербургского клуба «Петровский».

Футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017, который стартует 17 июня, и ЧМ-2018.