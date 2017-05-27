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СМИ: Роналду добровольно выплатил €6 млн в качестве компенсации за неуплату налогов
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду добровольно выплатил €6 млн в качестве компенсации за неуплату налогов.
Об этом сообщает Marca.
Роналду уже выплатил €6 млн, однако налоговая служба требует выплаты полной суммы, которая, с учётом штрафа, составляет около €16 млн.
Ранее стало известно, что Министерство финансов Испании поддержало обвинения, выдвинутые в адрес футболиста налоговой службой, и по совокупности нарушений в период с 2011 по 2013 год ему могут назначить суровое наказание.
Также отмечается, что признание вины и полная уплата налогов на сумму порядка €2 млн повлияют на решение суда, который может сократить приговор до 15 месяцев.
Сообщалось, что Роналду в четвёртый раз подряд признан наиболее высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes.
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