«Барселона» стала обладателем Кубка Испании

«Барселона» обыграла «Алавес» в финале Кубка Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Барселона» выиграла Кубок Испании третий год кряду. Каталонцы взяли трофей в 29-й раз в истории, что является национальным рекордом. Ближайший преследователь по числу побед в турнире — «Атлетик» — имеет в активе 23 титула.