Новый газон на стадионе «Санкт-Петербург» обойдется в 9 миллионов рублей

Новый газон на арене Санкт-Петербург будет уложен до 28 мая, а стоимость нового покрытия составит девять миллионов рублей.

Аналогичный газон постелен на тренировочном поле на стадионе Турбостроитель , где будут тренироваться сборные перед матчами Кубка конфедераций.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что все работы будут завершены до конца мая, а 2-3 июня все стадионы будут переданы оргкомитету ЧМ-2018 для дальнейшей эксплуатации.

Кириллов подчеркнул, что новый газон стадиона Санкт-Петербург выращивался в поселке Пижма в Гатчине под контролем голландской компании Queens Grass International.

Укладку и приобретения нового покрытия будут совместно оплачивать ФК Зенит и компания Бамард , ответственная за постилку предыдущего газона, сообщает Деловой Петербург .