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Назван основной кандидат на пост тренера «Зенита»

Назван основной кандидат на пост тренера «Зенита»
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Футбольный клуб «Зенит» может возглавить Роберто Манчини. Руководство петербургской команды рассматривает итальянского специалиста как основного кандидата на пост главного тренера. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Журналисты также называют среди возможных кандидатур голландца Марко Ван Бастена, француза Лорана Блана, бельгийца Марка Вильмотса и португальца Паулу Соуза. Нынешний наставник «Зенита» 71-летний румынский специалист Мирча Луческу останется в клубе только в том случае, если руководство команды не сможет договориться ни с одним из кандидатов. Роберто Манчини приводил к чемпионству итальянский «Интер» (2006-2008), становился чемпионом Англии с «Манчестер Сити» (2012) и чемпионом Турции с «Галатасараем» (2014). «Зенит» под руководством Луческу в сезоне 2016/2017 занял третье место в российской премьер-лиге и не попал в Лигу чемпионов.
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Санкт-Петербург Спорт
Зенит
Марко ван Бастен Лоран Блан Мирча Луческу Роберто Манчини Еще 1 тег
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