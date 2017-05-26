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Назван основной кандидат на пост тренера «Зенита»
Футбольный клуб «Зенит» может возглавить Роберто Манчини. Руководство петербургской команды рассматривает итальянского специалиста как основного кандидата на пост главного тренера. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Журналисты также называют среди возможных кандидатур голландца Марко Ван Бастена, француза Лорана Блана, бельгийца Марка Вильмотса и португальца Паулу Соуза. Нынешний наставник «Зенита» 71-летний румынский специалист Мирча Луческу останется в клубе только в том случае, если руководство команды не сможет договориться ни с одним из кандидатов. Роберто Манчини приводил к чемпионству итальянский «Интер» (2006-2008), становился чемпионом Англии с «Манчестер Сити» (2012) и чемпионом Турции с «Галатасараем» (2014). «Зенит» под руководством Луческу в сезоне 2016/2017 занял третье место в российской премьер-лиге и не попал в Лигу чемпионов.
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