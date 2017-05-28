Нападающий "Аустрии" Оларенваджу Кайоде продолжит карьеру в "Спартаке" , утверждает owngoalnigerua.com. 24-летний нападающий сборной Нигерии выступает в составе венского клуба с 2015 года. В текущем сезоне на его счету 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии, за тур до конца турнира он лидирует в бомбардирской гонке.

"Когда он присоединится к "Спартаку" - вопрос времени. Он согласился на переход и сейчас обсуждает детали сделки. В начале следующей недели об этом объявят официально", - подтвердил информацию представитель футболиста, имя которого не разглашается.

Оларенваджу Кайоде ранее также выступал в составе "Маккаби" из Нетании и "Люцерна". В последние четыре сезона он регулярно забивает не меньше 10 голов в чемпионатах Израиля и Австрии.