Врач сборной рассказал о «чистоте» российских футболистов

Футболисты сборной России чисты, у них не возникнет проблем при прохождении допинг-контроля. Об этом сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов, его слова приводит ТАСС.

«Уверен в "чистоте" игроков. Проводится большая работа по профилактике в этом направлении, все кандидаты в сборную осведомлены о различных нюансах, и мы уверены, что со стороны ребят проблем не будет. Уверен, что и врачи ведущих клубов в этом вопросе держат марку, иначе в топ-клубах и дня не продержишься», — заявил Безуглов.

Он отметил, что допинг-контролем на Кубке конфедераций будет заниматься Международная федерация футбола (ФИФА). «Анализ проб будет проводиться в одной из аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством лабораторий, это может быть и Лозанна, и Вена, и Берлин. Согласно регламенту, в расположение любой сборной в любой момент могут приехать допинг-офицеры и взять анализы у всей команды», — добавил врач.

В данный момент национальная команда находится в Австрии, где проводит тренировочный сбор в преддверии Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Сборная России попала в группу А, где сыграет с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.