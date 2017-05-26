«Зенит» назначил Фурсенко гендиректором вместо Митрофанова

Приказ об этом был подписан в пятницу, 26 мая. Место Митрофанова занял бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко . Отмечается, что отправленный в отставку функционер может занять пост в директорате «Санкт-Петербург Арены».

Митрофанов занимал должность генерального директора «Зенита» с 1 января 2007 года.

Фурсенко с 2003 года был членом совета директоров «Зенита», а в 2005-2008 годах занимал пост президента клуба. С 2010 по 2012 годы возглавлял РФС и подал в отставку после неудачного выступления сборной России в финальной части чемпионата Европы-2012. На том турнире россияне под руководством голландца Дика Адвоката не сумели преодолеть барьер группового этапа.