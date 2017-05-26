Володин предложил Сафину новую должность

«По нашей информации, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Марату Сафину стать своим советником на общественных началах по вопросам спорта», - рассказал Исаев.

По его словам, Сафин - политик с опытом, который активно работал с избирателями и над законопроектами».

Сам теннисист отметил, что данное предложение ему нравится.

«Я думаю, от такого нельзя отказываться, от таких возможностей, мне бы хотелось продолжить работу. Чем могу, буду помогать», - сказал Сафин.

Ранее сообщалось, что теннисист написал заявление об отказе от мандата. По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева, Сафин не уверен, что может совместить свою депутатскую деятельность со спортивной.