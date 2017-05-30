Луческу продержался в «Зените» всего год

Титулованный румынский тренер Мирча Луческу возглавлял «Зенит» чуть более года. 24 мая 2016 года специалист заключил с сине-бело-голубыми двухлетний контракт, а уже 28 мая 2017 года петербургский клуб объявил о расставании с 71-летним тренером. Под руководством Луческу «Зенит» выиграл Суперкубок России, занял третье место в РФПЛ и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, дошел до 1/16 финала Лиги Европы и 1/8 финала Кубка России. Не самые впечатляющие результаты «Зенита» в завершившемся сезоне привели не только к отставке главного тренера, но и к смене руководства. Генеральный директор клуба Максим Митрофанов уступил свой пост Сергею Фурсенко , а на должность спортивного директора вернулся Константин Сарсания , который работал в клубе с 2006 по 2008 год.

Пока новое руководство планирует агрессивную трансферную кампанию и ведет переговоры с итальянским тренером Роберто Манчини «Известия» решили разобраться в причинах неудачного сезона самого состоятельного клуба России.

Проблемы начались у Мирчи Луческу еще в межсезонье. Летом 2016-го клуб расстался с двумя своими лидерами — Халком и Эсекьелем Гараем. Зимой питерцы лишились еще одного системообразующего игрока — Акселя Витцеля. Появившуюся в центральной полузащите «Зенита» брешь не смогли закрыть ни самый высокооплачиваемый футболист РФПЛ Хави Гарсия, ни новички команды Ибрагим Цаллагов и Эрнани. Полноценно заменить Гарая также не удалось, а напряженные отношения тренера с ветераном команды Николасом Ломбертсом привели к тому, что в центре пришлось использовать Доменико Кришито , всю свою карьеру игравшего на фланге. Образовавшийся в итоге дуэт Кришито с Луишем Нету стабильности «Зениту» не добавил, а зимний трансфер Бранислава Ивановича из «Челси» был признан неудачным самим Луческу.

Наиболее безболезненным было расставание с Халком. Самого дорогого игрока в истории РФПЛ удачно заменил его соотечественник Жулиано. Правда, когда во второй половине чемпионата экс-полузащитник «Гремио» заметно снизил свою результативность, атакующая игра «Зенита» поблекла. В составе сине-бело-голубых не нашлось человека, способного взять на себя роль лидера в тяжелый момент.

Румынский специалист не смог найти общий язык со многими игроками. Помимо открытого конфликта с Ломбертсом Луческу поругался и с Олегом Шатовым . Лучший игрок «Зенита» времен Андре Виллаш-Боаша после игры с «Анжи» заявил: «Главному тренеру и без нас хорошо». Тренер пошел в контратаку — после этого Шатов выходил на поле уже от случая к случаю. Досталось и Александру Кокорину , который так и не смог перезапустить свою карьеру при Луческу, а в конце сезона тренер и вовсе засомневался в профессионализме Александра.

После 12 лет и 22 титулов в донецком «Шахтере» румынский специалист провел один из самых неудачных сезонов в своей карьере, заявил «Известиям» футбольный эксперт, экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин

— Луческу хорошо работал в «Шахтере», там был результат в виде выигранного Кубка УЕФА и целой группы футболистов, уехавших из Донецка в большие европейские клубы и играющих там на высоком уровне, — отметил Сергей Силкин. — Поэтому его квалификация не подлежит сомнению, просто «Зенит» оказался не его командой. В Санкт-Петербург его приглашали под определенные задачи. А у клуба с амбициями «Зенита» может быть только одна задача — победа в чемпионате России. Она не выполнена, поэтому и расставание с Луческу выглядит логично. Кроме того, пошли слухи, что в коллективе неважная обстановка, есть трения с рядом игроков. В Лигу чемпионов питерцы не попали, а это большие финансовые потери.

Однако агент румынского тренера Аркадий Запорожану считает, что перед его клиентом ставились совершенно другие цели.

— Стояла задача создать новую команду, — заявил представитель экс-наставника «Зенита». — Все понимали, что этот процесс может затянуться, именно поэтому мы заключили контракт на два года. В первом сезоне тренер привыкал к новым для себя условиям, новому чемпионату, пытался перестроить игру команды, потерявшей многих лидеров. В ходе сезона состав «Зенита» пополнили восемь новых игроков. Ко всем Мирча пытался найти особый подход, как можно быстрее встроить их в игру команды. Однако в Санкт-Петербурге оказались не готовы ждать, хотя Лучеку и был настроен на второй сезон. Он видел проблемы, которые мешали его команде, и был готов их устранить.